Москва, , 10:58 — REGNUM В России повысится процент компаний малого и среднего предпринимательства, которые сокращают расходы на персонал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Часть компаний МСП сократили расходы на персонал в качестве превентивной меры. Но сейчас уже реальная ситуация будет вынуждать компании сокращать расходы на персонал. И скорее всего, процент компаний МСП, которые сокращают расходы на персонал, повысится. Но процент повышения будет зависеть от ситуации в экономике, от восстановления логистических цепочек, переориентации на другие рынки. И восстановление деятельности компаний МСП будет зависеть от этих же факторов», — сказал Иванова-Швец.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным НАФИ, в РФ около 68% компаний МСП сократили затраты на сотрудников.