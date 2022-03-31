Богота, , 10:57 — REGNUM Испанское агентство по международному сотрудничеству в сфере развития глубоко привержено мирному соглашению в Колумбии, на которое выделяется большой процент ресурсов, предназначенных для этой страны. Об этом заявил генеральный координатор организации в Колумбии Висенте Ортега, сообщает агентство EFE.

Флаг FARC- EP Vtv.gob.ve

«Колумбия — одна из стран, которая получает [от организации] больше всего содействия в мире, вторая в Латинской Америке, и это только потому, что там есть мирное соглашение. Подписание мирного соглашения пять лет назад определило дорожную карту нашей работы в этой стране», — сказал Ортега.

Мирное соглашение в Колумбии было подписано между властями страны и боевиками из FARC.