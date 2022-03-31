Чебоксары, 31 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Чебоксарах подан иск о банкротстве в отношении строительной компании «ГрандСтрой». Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С заявлением в суд вышла публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (г. Москва), ответчиком является ООО «ГрандСтрой» (г. Чебоксары). Заявитель просит суд признать застройщика банкротом.

Иск зарегистрирован 25 марта, 29 марта вынесено определение о принятии заявления в производство. Арбитражный суд Чувашии назначил заседание для проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом на 6 мая 2022 года.

Напомним, что «ГрандСтрой» возводил в ЖК «Алые паруса» позиции №№ 6 и 6а, которые в настоящее время относятся к проблемным жилищным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральный фонд защиты прав дольщиков направлено ходатайство чувашских властей об инициировании банкротства «Лидера» из-за четырёх долгостроев: позиций №№ 3, 19 в микрорайоне Кувшинка и позиций №№ 1,2 по улице Гагарина. В настоящее время иск о банкротстве подан.

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