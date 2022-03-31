Элиста, , 10:56 — REGNUM В Калмыкии 1212 малышей ждут очереди в детские сады. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Детский сад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Число детей, состоявших на электронной очереди на конец 2021 года, — 1212, в том числе в возрасте до трёх лет – 1097 малышей, в возрасте от трёх до семи лет 115 детей», — уточнили в ведомстве.

В 2021 году 119 объектов надзора дошкольных организаций в Калмыкии посещали 12714 детей, из них 60 малышей были зачислены в частные детские сады. После завершения строительства в эксплуатацию введены три новых детских сада в сельских населенных пунктах на 140 мест.

В ходе проведённых проверок в 70 учреждениях были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.