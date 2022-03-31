Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на продажу выставили восьмиэтажное нежилое здание в центре города. Об этом 31 марта сообщили в департаменте по информационной политике Российского аукционного дома (РАД).

Аукцион

Здание 1906 года постройки располагается недалеко от станции метро «Пушкинская», напротив исторических Казачьих бань, по адресу Большой Казачий переулок, 10А. Общая площадь объекта составляет 3,9 тыс. кв. м, а участок под ним занимает 1,4 тыс. кв. м.

При этом дом не относится к объектам культурного наследия, что позволяет его снести. К тому же, как отмечают в департаменте по информационной политике РАД, здание находится в аварийном состоянии.

«Учитывая, что свободные участки под застройку в центре города практически отсутствуют, реконструкция старого фонда становится оптимальным вариантом для создания коммерческого проекта, — заявила заместитель руководителя департамента продаж РАД по Санкт-Петербургу Дарья Гончарова. — Благодаря отличному расположению — в центре города, рядом со станцией метро и Витебским вокзалом — здесь удачно впишется апарт-комплекс или гостиница».

Начальная стоимость лота оценена в 213,7 млн рублей. Торги пройдут 15 июня 2022 года, а заявки на участие в нём будут принимать до 6 июня.