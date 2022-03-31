Южно-Сухокумск, Дагестан, , 10:54 — REGNUM В Дагестане после вмешательства прокуратуры уволен заместитель главы города Южно-Сухокумска Булач Чанкалаев. Его назначение в феврале 2022 года на должность заместителя мэра, оказалось незаконным из-за несоответствия его трудового стажа необходимым требованиям, сообщили 31 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Увольнение Laborpains.org

Так, Чанкалаев в момент назначения на должность заместителя главы города по социальным вопросам имел общий трудовой стаж менее 2,5 года, между тем как, согласно требованиям закона «О муниципальной службе в Республике Дагестан», для замещения высших должностей муниципальной службы необходим стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее четырех лет.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой главе Южно-Сухумска, были устранены нарушения, и Чанкалаев был освобожден от занимаемой должности.

В опубликованном после увольнения видеоролике теперь уже экс-заместитель мэра посоветовал всем: «Друзья набирайте стаж».