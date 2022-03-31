Тирасполь, 31 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Волна сообщений о «минировании» зданий в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) распространилась на больницы и другие медицинские учреждения. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МВД ПМР.

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«Всего — свыше десяти объектов. В их числе столичный Медицинский центр «ТираМед», поликлиники, станции СМП, больницы Бендер, Тирасполя, Рыбницы», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, сообщения поступили через электронную почту. Специалисты начали проверять здания и территории вокруг них на наличие опасных предметов.

Напомним, волна сообщений о «минировании» зданий в Приднестровье началась на прошлой неделе. Угрозы на электронную почту поступали в десятки учебных заведений и в другие организации. В ряде случаев злоумышленники требовали, чтобы из ПМР ушли российские миротворцы. Все сообщения были ложными.