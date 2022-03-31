Москва, 31 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Комплекс факторов в экономике ЕС создает ситуацию инфляционного шторма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал информацию о скачке инфляции в ряде европейских стран.

Инфляция

«Комплекс факторов, соединившись, образует инфляционный шторм. В их числе сбои в логистике, вызванные коронавирусными-ограничениями, резкий рост цен на энергоносители (нефть, газ), сверхмягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, поставившего во главу угла экономический рост и высокую занятость, по сути, не обращая внимания на инфляцию», — сказал Домащенко.

При этом он уточнил, что гиперинфляция — это выше 100% в год, и в ЕС риска таких высоких показателей нет.

«Галопирующая инфляция — рывками выше 10% — вполне возможна, особенно если будет деградировать ситуация на рынке энергоносителей. Вполне возможно увидеть и отрицательный экономический рост, и инфляцию около 10% одновременно», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Испании в марте 2022 года составила 9,8%. Кроме того, есть данные о резком росте инфляции в Великобритании и Германии.