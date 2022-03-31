Москва, 31 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Рубль 30 марта подорожал к доллару США и подешевел к евро, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Klemenchukov Деньги

Пара доллар/рубль снизилась на 1,25%, до 84,55 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 109,48 руб. Пара евро/рубль — повысилась на 0,05%, до 94,15 руб.

В течение дня рубль торговался относительно спокойно. В начале дневной сессии пара доллар/рубль снижалась до 82,54 руб.

Поддержку нацвалюта получала от проведённых во вторник переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и заявления Минобороны о снижении военной активности на отдельных направлениях.

Российская валюта слабо реагирует на внешние негативные факторы, так как за ней стоят мощные ограничительные меры ЦБ России, которые связали руки покупателям валюты.

За несколько дней курс доллара почти полностью растерял прибыль, которую имел в начале военной спецоперации в Украине.

Геополитический фактор остается главным источником неопределенности. Несмотря на заявления об отказе европейских импортеров оплачивать российский газ рублями, в ближайшее время им придется искать решение по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры и договорились о проведении переговоров между отраслевыми экспертами о возможности рублевых платежей за российский газ.

Это позитивный шаг для России и рубля, так как ЦБ не может долго держать высокие ставки и поддерживать рубль.

Сегодня, 31 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:28 по мск, курс доллара снизился 1 рубль на 28 копеек, до 83,28 рубля, курс евро — на 1 рубль 45 копеек, до 92,97 рубля.

Сегодня по паре доллар/рубль сохранится боковое движение в диапазоне 82,50 — 87,00 руб. Пока ЦБ не снимет ограничения на покупку валюты, рублю ничего не угрожает.

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