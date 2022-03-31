Барнаул, , 10:52 — REGNUM На сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 31 марта принято решение о создании еще одного муниципального округа. Как сообщает телеграм-канал АКЗС, речь идет об объединении Суетского района в муниципальный округ.

Алтайский край Светлана Шаповалова ©

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Траутвейн подчеркнул, что депутаты должны поддержать инициативу от района, ведь переход на новую систему управления поможет решить наболевшие проблемы.

«Не секрет, что в сельских администрациях сегодня очень серьезные кадровые проблемы. В селах есть бюджет, а главных бухгалтеров нет, по сути, всей этой работой занимаются в районных администрациях. Давайте мы из Барнаула и Бийска не будем пытаться решить проблемы сельских жителей. В районе выступили с таким предложением, самостоятельно, нам обязательно нужно поддерживать их инициативу», — обратился к депутатам Траутвейн.

Для преобразования предусматривается переходный период (до 1 января 2023 года), в течение которого будут сформированы органы местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, также на сессии АКЗС 31 марта были приняты законы, изменяющие статус двух муниципалитетов региона: муниципальными округами стали Славгород и Суетский район.

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