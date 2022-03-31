Барнаул, 31 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. На сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 31 марта принято решение о создании еще одного муниципального округа. Как сообщает телеграм-канал АКЗС, речь идет об объединении Суетского района в муниципальный округ.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Траутвейн подчеркнул, что депутаты должны поддержать инициативу от района, ведь переход на новую систему управления поможет решить наболевшие проблемы.

«Не секрет, что в сельских администрациях сегодня очень серьезные кадровые проблемы. В селах есть бюджет, а главных бухгалтеров нет, по сути, всей этой работой занимаются в районных администрациях. Давайте мы из Барнаула и Бийска не будем пытаться решить проблемы сельских жителей. В районе выступили с таким предложением, самостоятельно, нам обязательно нужно поддерживать их инициативу», — обратился к депутатам Траутвейн.

Для преобразования предусматривается переходный период (до 1 января 2023 года), в течение которого будут сформированы органы местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, также на сессии АКЗС 31 марта были приняты законы, изменяющие статус двух муниципалитетов региона: муниципальными округами стали Славгород и Суетский район.

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