Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Американский актёр Крис Рок впервые публично высказался о пощёчине, которую он получил от актёра Уилла Смита на церемонии премии «Оскар-2022». Об этом 31 марта пишет Daily Mail.

Крис Рок (сс) Andy Witchger

Во время выступления Рока на комедийном шоу в Бостоне (США), он сообщил, что не будет шутить на тему конфликта со Смитом. Он признался, что «всё ещё обдумывает то, что произошло». Комик также заявил, что они с актёром не разговаривали, несмотря на слухи об их общении после инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита. Смита обвиняют в «неуместном физическом контакте», «оскорбительном и угрожающем» поведении, а также в нарушении базовых принципов киноакадемии.

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