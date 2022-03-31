Волгоград, 31 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Авиабомбу обнаружили в районе станицы Распопинской Клетского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://34.mchs.gov.ru Авиабомба ФАБ-250

На снаряд времён Великой Отечественной войны наткнулись 30 марта. Предположительно, это фугасная 250-килограммовая авиабомба. Для обезвреживания снаряда вызвали пиротехнический расчёт Донского спасательного центра из Ростовской области.

Это уже вторая авиабомба, обнаруженная на территории Волгоградской области с начала 2022 года.