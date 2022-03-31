Шемышейский район, Пензенская область, 31 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Шемышейском районе Пензенской области аграрии приступили к подкормке озимых культур минеральными удобрениями. По состоянию на 31 марта работы проведены на площади 175 гектаров, сообщает региональный минсельхоз.

Mcx.pnzreg.ru Весенне-полевые работы в Пензенской области

Всего посевы озимых зерновых культур урожая 2022 года в Пензенской области занимают площадь в 385,5 тыс. гектаров. Согласно оценке агрономических служб, состояние 74% посевов оценивается как хорошее, 25% — удовлетворительное.

В этом году в регионе запланировали яровой сев на площади 1057,7 тыс. гектаров.

ИА REGNUM напоминает, пензенские земледельцы в 2022 году нацелены произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, 600 тыс. тонн масличных культур, 295 тыс. тонн картофеля и 110 тыс. тонн овощей. Излишки намерены направить на экспорт.

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