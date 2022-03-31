Благовещенск, 31 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Благовещенске наполовину снесли здание, которое пытались защитить из-за его исторической ценности. Общественники написали возмущённое письмо мэру города и намерены обратиться в следственный комитет, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ, сообщил телеграм-канал «Амурские отголоски».

Onf.ru Объект культурного наследия в Астрахани

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«Вчера мы стали свидетелями спешной и циничной расправы над историческим домом. Мы понимаем, почему спешил застройщик — чтобы никто его не остановил. Завтра будет снесён соседний двухэтажный дореволюционный дом, этим же застройщиком. Также варварски равнодушно и наплевательски на жителей города и нашу историю. Мы призываем вас за эти драгоценные для истории сутки, остановить снос здания. Применив все свои административные и человеческие ресурсы, остановить снос и найти компромисс по сохранению здания, в том числе интегрированного в современную застройку», — обратились краеведы к главе Благовещенска Олегу Имамееву.

Подлежащее сносу строение, о котором идёт речь, не имеет статуса объекта культурного наследия, считает начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Приамурья Виталий Ребизант. Заявка о признании его исторической ценности рассматривалась, но был отклонена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми бывший комплекс хлебозавода №1, который является объектом исторического наследия, выставят на торги. Мэрия рассчитывает, что покупатель отреставрирует объект.