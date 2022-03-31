Пекин, 31 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении некоторых американских чиновников. Об этом 31 марта заявили в МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В министерстве анонсировали введение визовых ограничений против некоторых чиновников из США. Во внешнеполитическом ведомстве ответили, что принятые меры являются ответными.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Китая подтвердили готовность частично перевести расчёты при торговле с Россией в рубли и юани.