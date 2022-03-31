Самара, 31 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Распространить действие «Пушкинской карты» на семьи, в которых воспитываются дети от 7 до 14 лет, а также на людей с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от возраста, предложил глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании комиссии государственного совета России по направлению «Культура». Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка

«Считаю, что сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма, гражданственности, единства многонационального народа России. Культура, конечно же, может стать мощным духовным оружием формирования скреп, связывающих народы России», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что он оценил «Пушкинскую карту» как «действительно потрясающе успешный проект». Объединив предложения со всей России по развитию «Пушкинской карты», он выступил с инициативой распространить действие данной программы на семьи, в которых воспитывают детей в возрасте от 7 до 14 лет, а также на лиц с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от возраста.

«Мы поддерживаем это предложение и сделаем все возможное для того, чтобы оно было реализовано», — приводит пресс-служба слова заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.

Сообщается, что важной задачей по развитию проекта является подключение максимального числа учреждений и организаций культуры к «Пушкинской карте». В настоящее время к проекту присоединились почти все театры, филармонии страны, большое число музеев. При этом участниками проекта могут стать также культурно-досуговые центры, библиотеки, концертные залы.

Ярилова подчеркнула, что необходимо наращивать темпы внедрения «Пушкинской карты» и призвала губернаторов и министров культуры активнее включиться в работу по реализации данного проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с момента старта проекта «Пушкинскую карту» оформили 4 миллиона 700 тысяч молодых людей.