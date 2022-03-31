Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга, который в мае 2020 года опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фотографию изменника Родине, военного преступника генерала Андрея Власова, стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Это уже второй случай, когда Власова пытались включить в «Бессмертный полк».

Znak.com Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге с начала марта возбуждено несколько уголовных дел по факту реабилитации нацизма. Все фигуранты — интернет-пользователи, которые в мае 2020 года опубликовали через свои страницы в социальной сети «ВКонтаке» на сайте «Бессмертного полка» портреты Степаны Бандеры, Андрея Власова, Йозефа Геббельса и Адольфа Гитлера, поместив нацистских преступников в ряды героев Великой Отечественной войны.

Добавим, что фото Власова, возглавлявшего формирования коллаборационистов под контролем гитлеровских войск, подавали не один раз. В начале марта был задержан 20-летний петербуржец, подрабатывающий частным экскурсоводом.

Новый задержанный — 32-летний столяр — два года назад, используя администрируемый им профиль в соцсети с именем «Анатолий Быковский», разместил в общедоступном сайте «Бессмертный полк онлайн» фамилию, имя и фотографию военного преступника Андрея Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Тем самым он распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества», — подытожили в ГСУ СК по Петербургу.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.