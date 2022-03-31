Тюмень, 31 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Тюменская область и Казахстан расширяют направления сотрудничества. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области На встрече с делегацией из Казахстана в Тюмени

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Казахстан — один из основных внешнеторговых партнёров Тюменской области. Товарооборот между регионом и Казахстаном в 2021 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом и составил $129 млн долларов, включая экспорт — $96,6 млн и импорт — $32,4 млн.

Делегация из Казахстана несколько дней работала в Тюменской области. На встрече делегатов с замгубернатора Андреем Пантелеевым отмечалось, что действуют шесть соглашений по перспективным направлениям сотрудничества между регионом и Казахстаном по агропромышленному комплексу и пищевой промышленности, здравоохранению, науке и образованию, охране окружающей среды.

Для продвижения тюменских товаропроизводителей в городах Нур-Султане и Алма-Ате функционируют постоянно действующие экспозиции Тюменской области. В Казахстане востребованы тюменские строительные материалы, пиломатериалы и удобрения.