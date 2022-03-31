Пекин, 31 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом во время визита в Китай для участия в третьей встрече соседних с Афганистаном стран. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Мы обсудили экономическое и медицинское сотрудничество. Мы также обменялись мнениями по региональным вопросам и Палестине», — говорится в заявлении Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае состоялась встреча главы МИД Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.