Туньси, Китай, 31 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Афганистане необходимо обеспечить инклюзивность правительства, в том числе политическую. Об этом 31 марта на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амир Ханом Моттаки, которая состоялась в рамках третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана в китайском Туньси, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Флаг Афганистана

Читайте также: Лавров оценил усилия афганских властей по поддержке государства «на плаву»

«Ключевой момент заключается в том, чтобы обеспечить инклюзивность вашего правительства, ваших государственных структур не только с этноконфессиональной точки зрения, но и с точки зрения участия других политических сил», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана.

«Мы убеждены, что международное сообщество должно активно сотрудничать с новым правительством Афганистана, поощряя шаги, направленные на его официальное признание ООН и всеми его участниками», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане в середине августа 2021 года. Несмотря на неоднократные призывы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мировому сообществу признать их правительство законным, пока ни одна страна мира не сделала этого.

Член Европейского парламента Клэр Дейли заявила, что Европейский союз никогда не признает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но вынужден поддерживать с группировкой контакты для решения гуманитарной ситуации в Афганистане.