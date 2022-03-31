Москва, 31 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции Луганской Народной Республики освободили 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик.

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