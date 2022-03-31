Нижний Новгород, 31 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Сотрудники АО «Почта России» написали коллективное обращение в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области (Роструд). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

В обращении работники пожаловались на отсутствие периодического медицинского осмотра и «плохие антисанитарийные условия труда». Также они сообщили о других нарушениях.

Согласно законодательству, инспекция инициировала визит в компанию, который может быть проведен и в очном формате, и с использованием видеоконференцсвязи.

Однако «Почта России» направила в адрес инспекции уведомление об отказе профилактического визита.

«В связи с наличием сведений о непосредственной угрозе жизни и причинении тяжкого вреда здоровью Инспекцией принимаются меры по соблюдению юридическим лицом трудового законодательства и прав работников АО «Почта России», — добавили в управлении Роструда.

Как сообщало ИА REGNUM, с компании «Почта России» в Республике Алтай взыскали более 1 млн рублей компенсации морального вреда. В 2021 году в Усть-Коксинском районе столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и почтовый автофургон Газель 3009А1. Спровоцировал ДТП водитель фургона, выехав на встречную полосу, за что был впоследствии осуждён.

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