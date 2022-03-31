Анкара, 31 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Турция не планирует отправлять военных на Украину. Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

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По словам министра, Турция не собирается отправлять на Украину своих военных. Он прокомментировал ход переговоров России и Украины в Стамбуле, отметив «значительный прогресс».

Чавушоглу допустил, что новая встреча может состояться на более высоком уровне — глав внешнеполитических ведомств.