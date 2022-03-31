Баргузинский район, Бурятия, , 10:42 — REGNUM В Баргузинскую районную больницу экстренно госпитализирован 4-летний ребёнок с проникающим ножевым ранением.

За пострадавшим вылетел реанимационный борт с хирургами из Улан-Удэ, сообщает портал Infpol со ссылкой на региональный минздрав.

По словам главы района Михаила Мишурина, во время игры дома девочка взяла нож и упала на него. Предварительно состояние ребёнка оценивается, как тяжёлое.

На месте в настоящее время работают правоохранители. Как отмечается, семья благполучная.