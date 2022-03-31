Канберра, , 11:10 — REGNUM 31 марта тон полемики в парламенте Австралии в ходе дебатов накалился настолько, что заместитель премьер-министра страны Скотта Моррисон Барнаби Джойс руками попытался «заткнуть» лидера оппозиции Энтони Альбаниза, когда ему не понравилось то, что говорил глава Лейбористской партии. К счастью, как сообщил телеканал Nine News, до физической конфронтации дело не дошло.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Ted86

Во время выступления Альбаниза вице-премьер Австралии Барнаби Джойс начал руками показывать лидеру оппозиции на его место, предлагая ему замолчать, когда тот расспрашивал правительство Моррисона о том, почему министры не ответили на «серьезный вопрос от независимого депутата» о системе здравоохранении в регионах.

По словам Альбаниза, правительство Моррисона вместо ответов на вопросы занимается «безумными разглагольствованиями». На это тут отреагировал Джойс, замахав руками.

«Джентльмены, коллеги, уважаемые депутаты, все, довольно!», — вмешался спикер.

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