31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 11:44 — REGNUM В Брюсселе при посредничестве специального представителя ЕС по Закавказью Тойво Клаара состоялась встреча между помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Это была первая такого уровня встреча после недавнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Она подается как продолжение совместных усилий по поиску решений целого ряда проблем между Азербайджаном и Арменией, которые были обозначены еще 14 декабря 2021 года в Брюсселе во время переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Сообщается, что такую же встречу в прежнем формате планируется провести 6 апреля 2022 года в Брюсселе, и Гаджиев с Григоряном ведут подготовительную работу. При этом указывается, что речь будет идти о перспективах, связанных с реализацией мирного соглашения 9 ноября 2020 года.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Но есть и иной аспект проблемы. Брюссель, Баку и Ереван осознают, что завершение украинского кризиса может привести к определенным изменениям политики как Запада, так и России в Закавказье. Тем более что для Запада повышается роль региона как одного из немногих энергетических коридоров, который может позволить ЕС диверсифицировать доступ к энергоносителям Каспийского региона и использовать его в качестве альтернативного России транзитного региона. В этой связи Брюссель понимает, что осложнение ситуации в Нагорном Карабахе может расшатать еще не устоявшуюся региональную стабильность и стать серьезной угрозой для безопасной транспортировки энергоресурсов из региона на международные рынки. Поэтому теоретически ЕС может предложить себя в качестве гаранта сохранения региональной системы безопасности. Если же говорить о практической стороне проблемы, то Евросоюз не принимал непосредственного участия в подготовке мирного соглашения по Нагорному Карабаху, как и в плане осуществления действий, направленных на решение карабахского конфликта.

Поэтому, чтобы выйти из непростой для себя ситуации, Мишелю необходимо не просто выступать в роли посредника во встрече Алиев — Пашинян, но и предложить им варианты определенных решений. К тому же, несмотря на призыв армянского премьера, Минская группа ОБСЕ не дает о себе знать, и никто не знает, будет ли вообще востребован этот формат. Правда, в кулуарах Брюсселя циркулируют слухи о том, что Мишель может предложить сценарий «разбавления» российских миротворцев в Нагорном Карабахе представителями из других стран «как наиболее нейтральных» в политическом плане, чтобы сократить возможности Москвы выступать в регионе в роли единственной «пожарной команды». Считается, что только при таком ходе событий ЕС может заявить о себе в качестве если не ведущего, то после России и Турции заметного игрока в решении вопросов региональной безопасности. Но будет ли это устраивать Баку и Ереван, которые пока стеснены трехсторонним соглашением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года? И случайно ли то, что раздаются призывы с турецкой стороны к Азербайджану и Армении выходить на мирный договор между собой без участия третьей стороны?

Российские миротворцы. Нагорный Карабах Mil.ru

Не случайно глава МИД России Сергей Лавров после подписания соглашения 9 ноября 2020 года говорил о некоем недовольстве и претензиях западных «партнеров» в связи с посредническими успехами России на карабахском треке. Сейчас ЕС в постконфликтный период в Закавказье и в связи с событиями на Украине пытается совершить рывок в регион и начинает прощупывать почву с целью ослабления там позиций России. Учитывая, что сейчас идет переговорный процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией, Брюссель не исключает варианта проникновения в регион и через Турцию. Причины — чисто географические. У ЕС нет прямого коридора и нет плацдарма для рывка. Возможность прорыва через Черное море со стороны Украины исчезает, Румыния и Болгария маломощны и находятся далеко. Поэтому, по оценке многих аналитиков, Брюссель может активизировать игру с проигравшей вторую карабахскую войну Арменией, используя в своих интересах и перманентный политический кризис в этой стране. Так что готовящаяся встреча Алиев — Пашинян в Брюсселе обещает оказаться насыщенной событиями и интригующей.

Стороны могут обозначить «перезагрузку отношений» на основе новых общих геополитических целей, запустить политическую многоходовку. Но могут и разбежаться в разные стороны. Но все ждут исхода украинского кризиса, потому что способны по-разному при любом сценарии воспользоваться результатами открывающихся возможностей. Москва это видит и понимает, но исключить или отрезать взаимодействие Баку и Еревана с другими акторами она не намерена. Во всяком случае, пока.