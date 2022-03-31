Красноярск, , 10:41 — REGNUM В Красноярске 1 апреля сохранится ветреная погода, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в центральных районах Красноярского края и в городе Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 17-22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой прогноз был передан и на 31 марта. Красноярцев предупредили о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с.

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