Красноярск, 31 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Красноярске 1 апреля сохранится ветреная погода, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в центральных районах Красноярского края и в городе Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 17-22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой прогноз был передан и на 31 марта. Красноярцев предупредили о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с.