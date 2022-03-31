Москва, , 10:41 — REGNUM Высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), осуществлявшего, предположительно, координацию действий диверсионно-разведывательных групп украинских нацистов в северо-западных районах Киевской области, задержали в указанном регионе бойцы Росгвардии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание ROOKIE23

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Уточняется, что в ходе проведения адресных мероприятий поисковой группой росгвардейцев был обнаружен подозрительный мужчина.

«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дома у задержанного было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия и свыше 240 патронов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования по крупным базам горючего в ряде населённых пунктов Украины.