Петропавловск-Камчатский, 31 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Профсоюзы Камчатки готовятся к проведению, после двухлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений, Первомайской демонстрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первомай в Новосибирске

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Первомайское шествие трудовых коллективов состоится в Петропавловске-Камчатском.

«Впереди нас ждет замечательный праздник Первомай. Сегодня мы прорабатываем возможность проведения традиционной демонстрации после двухлетнего перерыва. Приглашаем к участию трудовые коллективы, представителей органов местного самоуправления и исполнительных органов власти к участию в праздничном шествии», — рассказал председатель Федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич.

Как сообщало ИА REGNUM, в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке началась подготовка к участию в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.