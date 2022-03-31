Канберра, 31 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Когда парламент Австралии соберется в своем обновленном составе, в стране может появиться новый премьер-министр. Федеральные выборы приближаются, однако никто, даже сам глава федерального правительства Скотт Моррисон, не знает даты проведения голосования. Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Согласно действующему законодательству, самая поздняя возможная дата выборов в Австралии — 21 мая. По закону премьер-министр страны должен назначить дату голосования не менее чем за 33 дня до момента самих выборов. Таким образом, Моррисон не может ждать дольше 18 апреля, чтобы посетить генерал-губернатора и сообщить ему о своем решении.

Но если же премьер-министр страны хочет провести выборы раньше, то у него есть только два варианта: 7 или 14 мая, так как день голосования должен выпадать на субботу.

Ранее Моррисон настаивал, что дата выборов будет назначена на «середину мая». В свою очередь лидер оппозиции Энтони Альбаниз говорил, что, скорее всего, Моррисон выберет 14 мая.