Москва, , 10:38 — REGNUM Лекарственный препарат молнупиравир войдёт в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом 31 марта сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств ещё одной позиций — препаратом для лечения коронавирусной инфекции молнупиравиром.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подписал документ, расширяющий перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной.