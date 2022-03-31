Кишинёв, , 10:36 — REGNUM Стоимость российского газа для Молдавии в апреле превысит $1150 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил в интервью интернет-ресурсу NewsMaker глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что с 1 апреля начинает действовать «летняя» формула расчета стоимости топлива, в которой 70% складывается из среднемесячной цены на газ, сформировавшейся на Центрально-европейском газовом хабе (TTF) за предыдущий месяц.

«Примерно $1160 — $1170, исходя из расчётов вчерашних котировок биржи TTF. Примерно такие цены будут с 1 апреля», — сказал Чебан.

Он отметил, что никто не ожидал такого сильного скачка стоимости газа. Она приближалась к $4 тыс. за 1 тыс. кубометров. Такой беспрецедентный рост и оказал влияние на апрельскую стоимость газа для Молдавии.

Стоит отметить, что в марте стоимость российского газа для Молдавии составила $547 за 1 тыс. кубометров. Ранее Чебан обещал, что в апреле не будут пересматривать тарифы для населения.

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