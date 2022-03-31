Канберра, 31 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. 31 марта очередное заседание парламента Австралии началось очень интенсивно после того, как, не теряя времени, лидер Лейбористкой партии Энтони Альбаниз поднял вопрос о продолжительности пребывания правительства страны у власти и его неспособности побороть инфляцию. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

«Это усталое старое правительство находится у власти уже почти десять лет. Стоимость жизни растет, реальная заработная плата снижается, долги и дефицит бюджета достигли худших отметок из когда-либо существовавших, а система ухода за пожилыми людьми сейчас переживает кризис», — заявил Альбаниз во время парламентского часа.

«Прошелся» Альбаниз и по премьер-министру страны Скотту Моррисону: «Вот почему этот премьер-министр всегда куда-то исчезает, почему он никогда не берет на себя ответственность и почему он всегда пытается разделить страну, а не объединить ее?»

В свою очередь Моррисон парировал удар лидера оппозиции, заявив, что австралийцы об экономических планах правительство уже знают, а лейбористы до сих их не представили.