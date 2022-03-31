Сиэтл, США, , 10:34 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Вегас Голден Найтс» Nhl.com

В составе «Вегаса» шайбы забросили защитник Ши Теодор и нападающие Майкл Амадио и Джонатан Маршессо.

На сегодняшний день «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 48 очками.

Читайте также: «Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ