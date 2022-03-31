Сиэтл, США, 31 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Nhl.com «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» шайбы забросили защитник Ши Теодор и нападающие Майкл Амадио и Джонатан Маршессо.

На сегодняшний день «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 48 очками.

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