Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли ещё более 16 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает 31 марта пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область с начала эвакуации жителей Донбасса прибыли более 360 тыс. человек. Они нашли приют в пунктах временного размещения, у родных и близких, решили вопрос с жильём самостоятельно или отправились в другие регионы России. Прибывающим оказывают все необходимую помощь.