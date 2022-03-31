Цхинвал, , 10:32 — REGNUM Южная Осетия чувствует себя единой с Россией, и поэтому принимает участие в военной спецоперации на Украине. Об этом 31 марта заявил глава республики Анатолий Бибилов в эфире «Россия 24».

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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По словам Бибилова, Южная Осетия продолжит содействовать РФ.

«Мы должны понимать, что специальная военная операция она одна для всех, кто считает себя русскими. Россия наша историческая родина, это и наша операция, мы едины», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Осетия проведёт референдум о вхождении в состав России.