Горно-Алтайск, 31 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Республике Алтай вошёл в тройку лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» по итогам зимы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Олег Кугаев Горный Алтай, Кош-Агачский район

Традиционное исследование было проведено общественной организацией «Зелёный патруль» и Национальным экологическим корпусом. Горный Алтай в рейтинге занял третье место после Тамбовской и Белгородской областей.

Как отмечается, четверть площади республики занимают охраняемые природные территории. Здесь также находится объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».

«В Республике Алтай регулярно проводятся экоакции и природоохранные мероприятия, ведется системная работа по сохранению краснокнижных животных и растений», — отметили в правительстве.