Ярославль, , 10:36 — REGNUM Бывший игрок Ярославского баскетбольного клуба «Буревестник» Александр Корчагин подал иск в суд, с просьбой признать клуб банкротом. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Александр Корчагин Yarnews.net

Играть за команду истец перестал ещё в 2020 году. В январе же 2022 года подал иск в арбитражный суд с просьбой признать организацию банкротом и назначить в клуб арбитражного управляющего. Сумма исковых требований составила 3,9 миллиона рублей.

При этом ранее Александр Корчагин уже отсудил у «Буревестника» 1,5 миллиона в счёт зарплаты, однако клуб подал апелляцию.