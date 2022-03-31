Саратов, 31 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Саратовской области главным врачам больниц и поликлиник предстоит проанализировать количественный состав сотрудников из числа управленческого и административно-технического персонала на соответствие и адекватность выполнения своих функций. С данным поручением выступил заместитель председателя регионального правительства — министр здравоохранения области Олег Костин.

Мария Саксон ИА REGNUM Бухгалтерия

В некоторых медучреждениях области в условиях автоматизации процессов управления по привычке продолжают работать по бумажному формату. По словам министра, при посещении поликлиник и больниц он замечает, что численность кадровиков, бухгалтеров и экономистов не убавляется. Мало того, эти службы прирастают заместителями начальников отделов.

«Сегодня на каждый компьютер начальник уже не нужен, информационные технологии позволяют работать и автономно, и дистанционно, и максимально сокращая человеческий фактор. Давайте смотреть и сокращаться. Не должно быть такого, что в администрации крупного профильного диспансера на тысячу с лишним коек и в районной поликлинике на 300 посещений в смену работает одинаковое количество специалистов, например, отдела кадров», — констатировал Костин.

По мнению зампреда, необходимо смотреть на прямые показатели работы (количество коек, медперсонала, прикрепленного населения, посещений, госпитализаций пациентов) и напрямую соотносить их с нормативами.

Костин заявил, что ждет от главврачей предложений, для поддержания именно медицинского персонала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России в топ-5 самых распространенных мер по сокращению издержек в компаниях вошли: снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг, сокращение штата, сокращение зарплаты сотрудникам, отказ от аренды офиса и перевод сотрудников на «удаленку».

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