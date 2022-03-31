Москва, 31 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, заявил 31 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что продвижение за сутки составило шесть километров, уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.