Москва, , 10:29 — REGNUM Деятельность частных военных компаний (ЧВК) допускается только за границей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Документ определяет правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и деятельностью частных военных и военно-охранных компаний. Вопросы лицензирования деятельности ЧВК должны регламентироваться Министерством обороны РФ.

«С учетом современной международной обстановки частные военные компании также могли бы использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка», — отметил Миронов.

Парламентарий обратил внимание также на то, что по сути, частные военные компании становятся важным инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства.

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