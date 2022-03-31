Курский район, Ставропольский край, 31 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошла смертельная авария с участием двух автомашин. На трассе в Курском районе столкнулись Ford Focus и «ВАЗ-21 103», в результате чего погибли три человека — двое находившихся в отечественном автомобиле и водитель иномарки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

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В «Ладе Нива» в живых осталась лишь девочка в автолюльке, а в Ford — девятилетний мальчик, пристегнутый ремнём безопасности. Из подробностей ДТП известно, что оно произошло 30 марта, около 16:40 на 35-м километре автодороги «Стодеревская — Серноводское — Уваровское». Выехавший на встречную полосу водитель иномарки лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

"35-летний водитель Ford Focus не был злостным нарушителем правил дорожного движения, признаков опьянения не обнаружено, кровь для установления его состояния взяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в Госавтоинспекции.