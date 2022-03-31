Ванкувер, Канада, 31 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили защитник Ник Ледди и нападающие Роберт Томас, Райан О'Райлли и Натан Уокер.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Алекс Чиассон и Элиас Петтерссон, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 83 очка. «Ванкувер» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 73 очками.

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