Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинской области директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 15 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Преступление было совершено в 2017—2019 годах. По уже распространённой схеме, в налоговые органы была предоставлена ложная информация, и благодаря ей предприятие получило налоговые вычеты. Однако затем обман раскрылся. Уголовное дело завели по материалам ФНС.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения. Отметим, ранее в регионе за аналогичные преступления осудили уже нескольких руководителей. Впрочем, некоторые из них смогли избежать судимости, заплатив все долги.