Тоцкий район, Оренбургская область, 31 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области школьник из Донецкой Народной Республики получил гражданство России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбуржью.

Паспорт

Мать и ее несовершеннолетний сын долгое время проживали в ДНР. После переезда в Оренбуржье женщина обратилась в подразделение по вопросам миграции ОМВД России по Тоцкому району с просьбой принять её ребенка в гражданство Российской Федерации.

В торжественной обстановке правоохранители проинформировали мать и сына о принятии школьника в гражданство России.

Напомним, ранее полиция сообщила о том, что беженцами из ДНР стала женщина с детьми. Семья попросила временное убежище.