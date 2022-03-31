Москва, , 10:28 — REGNUM В России уже не будет такого резкого роста цен, который был в конце февраля в начале марта 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию одного из крупнейших маркетплейсов РФ о том, что в РФ начали снижаться цены на потребительские товары и некоторые виды бытовой техники.

Рост цен Pixabay.com

«У такого снижения цен есть несколько причин, — сказала Долгова. — Во-первых, падение ажиотажного спроса, который стал основным драйвером роста цен в конце февраля — начале марта. Во-вторых, укрепление рубля относительно иностранных валют. В-третьих, возможная легализация параллельного импорта, который позволит увеличить предложение иностранных товаров благодаря их импорту без дополнительных разрешений от правообладателей, дистрибьюторов. В-четвертых, ретейлеры опасаются привлечь к себе внимание антимонопольных органов».

Как полагает Долгова, дальнейшие колебания цен будут в пределах потребительской инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ спрос на потребительские товары будет спадать по мере исчерпания доходов населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете дали прогноз по ценам на потребительские товары в РФ