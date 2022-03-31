Москва, 31 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Количество украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сбили российские средства ПВО в ходе спецоперации, увеличилось на 18 единиц. Об этом сообщил 31 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Он уточнил, что беспилотники сбиты вблизи населённых пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс. Один из сбитых аппаратов — «Байрактар-ТБ2», его поразили в районе Безымянного.

В общей сложности за период военной операции уничтожен 341 украинский беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Конашенков заявил о 69 сбитых за сутки беспилотниках.

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